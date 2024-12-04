Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мир, танк и поездку на Мальдивы: Что хотят получить от Деда Мороза в подарок, рассказали ростовчане

В День заказа подарков Деду Морозу ростовчане на видео поделились, о чем мечтают.

Источник: Комсомольская правда

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Накануне мы спросили у ростовчан: что бы они хотели получить от зимнего волшебника?

Как и ожидалось, разброс в желаниях — огромный. Студенты и работающие горожане мечтают о поездке на Мальдивы или просто «куда-нибудь», а еще хотят побольше апельсинов и выходных.

— У меня есть внуки и четверо правнуков. Хочу, чтобы были умненькими и здоровенькими, — призналась пенсионерка.

— Самолет или танк. Что же еще? — улыбнулся мужчина средних лет.

Дети просили у Деда Мороза разные игрушки, а их мамы — мир во всем мире.

— Конечно, загадаем ему это желание: чтобы все возвратились домой! — так ответила одна из горожанок.

И, наверняка, под этой просьбой сегодня подпишутся многие.