Мир, танк и поездку на Мальдивы: Что хотят получить от Деда Мороза в подарок, рассказали ростовчане

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Накануне мы спросили у ростовчан: что бы они хотели получить от зимнего волшебника?
Как и ожидалось, разброс в желаниях — огромный. Студенты и работающие горожане мечтают о поездке на Мальдивы или просто «куда-нибудь», а еще хотят побольше апельсинов и выходных.
— У меня есть внуки и четверо правнуков. Хочу, чтобы были умненькими и здоровенькими, — призналась пенсионерка.
— Самолет или танк. Что же еще? — улыбнулся мужчина средних лет.
Дети просили у Деда Мороза разные игрушки, а их мамы — мир во всем мире.
— Конечно, загадаем ему это желание: чтобы все возвратились домой! — так ответила одна из горожанок.
И, наверняка, под этой просьбой сегодня подпишутся многие.