В Центральном парке из-за непогоды 4 декабря закрыли аттракционы

В Калининграде в среду, 4 декабря, закрыли карусели и горки. Об этом сообщает администрация парка.
«Сегодня по причине плохих погодных условий аттракционы Центрального парка культуры и отдыха закрыты», — говорится в сообщении.
Об открытии обещают сказать заранее.
Сегодня в Калининграде и области — мокрый снег/мокрый снег с дождем при температуре 0…+1°С. На дорогах местами возможна гололедица, особенно в северной части области, где вероятно формирование снежного покрова до 2−3 см в течение дня.
МЧС также предупреждает об ухудшении видимости на дорогах в снегопад.