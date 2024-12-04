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В Центральном парке из-за непогоды 4 декабря закрыли аттракционы

Сегодня в течение дня ожидается мокрый снег.

Источник: Reuters

В Калининграде в среду, 4 декабря, закрыли карусели и горки. Об этом сообщает администрация парка.

«Сегодня по причине плохих погодных условий аттракционы Центрального парка культуры и отдыха закрыты», — говорится в сообщении.

Об открытии обещают сказать заранее.

Сегодня в Калининграде и области — мокрый снег/мокрый снег с дождем при температуре 0…+1°С. На дорогах местами возможна гололедица, особенно в северной части области, где вероятно формирование снежного покрова до 2−3 см в течение дня.

МЧС также предупреждает об ухудшении видимости на дорогах в снегопад.