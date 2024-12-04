С бойцом СВО Александром Ермиловым простились в Усть-Кутском районе

В Усть-Кутском районе простились с бойцом СВО Александром Ермиловым. Как сообщили КП-Иркутск в администрации района, мужчины не стало на 57 году жизни.
— Александр героически погиб 17 июля 2024 при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Он защищал всех нас и отдал жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Церемония прощания состоялась сегодня, 4 декабря.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске простились с ветераном МВД Виталием Гулюком — отцом троих детей и любящим мужем. Сердце 68-летнего офицера остановилось 24 ноября. Мужчина родился в поселке Октябрьский Чунского района. С детства любил музыку, в армии даже играл в военном оркестре. В свободное время писал стихи и песни.