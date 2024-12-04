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Письма Деду Морозу будут отправлять из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В День написания писем Деду Морозу крымские отделения ЗАГС установят почтовые ящики, куда можно будет положить письмо Деду Морозу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

День написания писем Деду Морозу еще называют Днем заказа подарков.

«Отделы ЗАГС Крыма установят у себя почтовые ящики, куда тоже можно будет положить письмо, чтобы оно ушло к главному Новогоднему волшебнику», — говорится в сообщении.

Резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге. Там же расположен основной пункт приема почты.

«Точный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза», — уточнили в ведомстве.

Ранее дети из Керчи сделали пряники-открытки для Деда Мороза, их отправили в Южную резиденцию волшебника в Севастополе, а оттуда в Великий Устюг. Также в рамках акции «Сделай подарок Деду Морозу» школьники также написали и отправили письмо Новогоднему волшебнику.