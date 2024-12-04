Письма Деду Морозу будут отправлять из Крыма

Ранее дети из Керчи сделали пряники-открытки для Деда Мороза, их отправили в Южную резиденцию волшебника в Севастополе, а оттуда в Великий Устюг. Также в рамках акции «Сделай подарок Деду Морозу» школьники также написали и отправили письмо Новогоднему волшебнику.