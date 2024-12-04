Когда в Челябинске выпадет снег и ударят морозы: выясняем у метеорологов

Зима в Челябинской области в этом году не торопится вступать в свои права. Обычно она приходит уже в конце ноября, а в начале декабря вовсю лежит снег, горожане достают из шкафов теплые куртки. В этот раз что-то пошло не так, зима словно решила сделать паузу. Мы выяснили, когда же в Челябинске наконец-то выпадет снег и наступит настоящая зима с морозами.
Главный метеоролог страны Роман Вильфанд предупредил, что в целом зима 2025 будет мягкой, но при этом ожидаются периоды похолодания, которые будут сменяться потеплением. Поэтому понадобятся зимой не только валенки, но и калоши.
— Сейчас необычная ситуация на азиатской территории России. Там резко-континентальный климат, и обычно туда воздушные массы с Атлантического и Тихого океанов не доходят. Но сейчас мы видим, что уже неделю воздух из Атлантики проникает далеко за Урал, Западную Сибирь, Дальний Восток. Поэтому в этих регионах очень тепло — на 16−20 градусов выше нормы, — рассказал о причинах аномального тепла научный руководитель Гидрометцентра России.
Однако не стоит беспокоиться. Как отмечает Роман Вильфанд, календарная зима уже наступила, но естественный синоптический сезон начнется только в последнюю пятидневку декабря. Ожидается, что снег выпадет ближе к концу месяца.
По информации Гидрометцентра, небольшое количество снега выпадет в Челябинске уже в четверг, 5 декабря. Осадки прогнозируются ближе к вечеру, в 17:00, и продлятся несколько часов. Челябинский ЦГМС также ожидает местами небольшой снег 5 и 6 декабря.
Несмотря на это, сильного похолодания не ожидается. Вплоть до 31 декабря сервис Яндекс. Погода прогнозирует днем −3…-10 градусов. Лишь в горах по ночам температура может опуститься до −18 градусов.