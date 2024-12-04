Когда в Челябинске выпадет снег и ударят морозы: выясняем у метеорологов

Зима в Челябинской области в этом году не торопится вступать в свои права. Обычно она приходит уже в конце ноября, а в начале декабря вовсю лежит снег, горожане достают из шкафов теплые куртки. В этот раз что-то пошло не так, зима словно решила сделать паузу. Мы выяснили, когда же в Челябинске наконец-то выпадет снег и наступит настоящая зима с морозами.