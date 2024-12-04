В Новочеркасске построят новое военное училище связи

«Я бы хотел особо отметить, что училище не просто возвращается, а возвращается на другом техническом уровне. Это будет новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, ну, и, соответственно, новые возможности для выпускников. Это очень важно. Нужно двигаться вперед. Думаю, что Новочеркасское училище связи станет опорным пунктом военного образования, военной науки на новочеркасской земле, станет действительно знаковым местом», — подчеркнул Юрий Слюсарь.