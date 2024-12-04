В Новочеркасске построят новое военное училище связи

После реконструкции исторического здания в нем разместят учебный корпус, а рядом построят казармы и спортивный зал. Кроме того, там будет развернута полевая учебно-материальная база.
Учебное заведение планируют открыть для новых курсантов 1 сентября 2026 года. Ежегодно оно будет выпускать около 200 офицеров-связистов для ВС РФ.
«Я бы хотел особо отметить, что училище не просто возвращается, а возвращается на другом техническом уровне. Это будет новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, ну, и, соответственно, новые возможности для выпускников. Это очень важно. Нужно двигаться вперед. Думаю, что Новочеркасское училище связи станет опорным пунктом военного образования, военной науки на новочеркасской земле, станет действительно знаковым местом», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Военное училище связи появилось в Новочеркасске в 1964 году. Оно было передислоцировано из Мурома Владимирской области. В 2011 году учебное заведение прекратило свое существование.