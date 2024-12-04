Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с концертом в Москве

«Я сегодня здесь, потому что очень люблю творчество Артема Саграды еще с проекта “Соль Земли”. Он наш неблизкий, но вс\-таки знакомый, не чужой человек. Это первый сольный концерт за семь лет», — рассказала российская радиоведущая и журналистка Тутта Ларсен.