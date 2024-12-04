Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с концертом в Москве

Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» дали концерт в Москве, где представили свою новую программу.
«Я сегодня здесь, потому что очень люблю творчество Артема Саграды еще с проекта “Соль Земли”. Он наш неблизкий, но вс\-таки знакомый, не чужой человек. Это первый сольный концерт за семь лет», — рассказала российская радиоведущая и журналистка Тутта Ларсен.
По ее словам, слушатели рады, что рэпер вернулся на большую сцену и ждут от него новых треков. По мнению журналистки, концерт посетили люди, которые устали от пошлости и поверхностности в музыке.
Свои песни также исполнили группа «25/17» и легенда русского рока Александр Ф. Скляр.
Ранее репер Саграда сообщил о выходе новой песни группы «Соль Земли» 26 ноября. Он также опубликовал видео, в котором говорится о выходе трека и показана отсылка к популярному сериалу «Острые козырьки».