Боец СВО из Иркутска устроил дочери сюрприз, приехав к ней на концерт

Бойца СВО из Иркутска на один день отпустили ради концерта дочери. Состоялась трогательная встреча отца и дочери. Об этом сообщает региональный Народный фронт.
Как рассказали в штабе ОНФ, 12-летняя дочь мобилизованного из Иркутска была очень удивлена, когда отец приехал на отчётный концерт студии, в которой она занимается.
Ведущая концерта спросила девочку, кого бы она хотела увидеть. Школьница ответила, что папу. Она знала, что он находится в зоне СВО. Но ведущие обрадовали девочку, сказав ей, что папа находится здесь, и позвали его на сцену, где папа с дочерью трогательно обнялись.
«Дмитрий с позывным “Филин” очень гордится дочкой, с 3 лет она занимается танцами, сейчас — вокалом, шьёт и вяжет, хорошо учится. И, конечно, скучает безумно. Мобилизованный иркутянин — командир роты управления полка, пошёл на СВО вслед за братом, Народный фронт помогает бойцу», — рассказали в штабе Народного фронта.
Ранее сообщалось о том, что шесть добровольцев из Братска отправились в зону СВО.