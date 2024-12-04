Боец СВО из Иркутска устроил дочери сюрприз, приехав к ней на концерт

Ведущая концерта спросила девочку, кого бы она хотела увидеть. Школьница ответила, что папу. Она знала, что он находится в зоне СВО. Но ведущие обрадовали девочку, сказав ей, что папа находится здесь, и позвали его на сцену, где папа с дочерью трогательно обнялись.