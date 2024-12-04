Стоит ли слушать новый альбом группы «Ленинград» «Синяя богиня»

Группа «Ленинград» с ноги зашла в ноябрь 2024-го. Сначала EP с Инстасамкой, а затем и полноформатный альбом «Синяя богиня». И все это после удивительно долгого затишья. Мы уже послушали новый альбом и разобрались, чем он примечателен.
Эффектное возвращение «Ленинграда».
Если не брать в расчет ноябрь 2024-го, то последний крупный релиз «Ленинграда», альбом «Всякое», увидел свет аж в 2018 году. После него группа выпускала исключительно синглы, которые по большей части прошли мимо внимания большой аудитории, хотя среди них иногда и встречались бриллианты. Например, треки «Кабриолет» (2019) и «i_$uss» (2019).
Сергей Шнуров.
Соцсети группы Ленинград.
Но это были цветочки по сравнению с 2019 годом. Тогда Сергей Шнуров и вовсе объявил о роспуске группы. Что это было? Желание выгоднее продать «прощальный» тур или искренняя усталость Шнурова, выступающего с конца 90-х? Скорее всего, верны оба варианта. Однако бездействие группы было скоротечным, потому что коллектив шустро начал выпускать новые песни. На недавней презентации клипов с альбома «Синяя богиня» в Кинозале ГУМа Шнуров даже удивился, что кто-то всерьез воспринимал уход «Ленинграда» со сцены.
Я группу «Ленинград» начал распускать на второй день после создания. На моей памяти это уже пятый официальный большой роспуск группы, поэтому для меня это обыкновенное дело. Я люблю хлопать дверью, шумно, уходить и говорить: «Все, прощайте, прощайте» — а потом — раз! — и возвращаться через окно. Как я это сейчас и делаю.
Сергей Шнуров.
лидер группы «Ленинград».
Влетели в медиапространство «Ленинград» действительно эффектно. В конце октября 2024-го они объявили о выходе мини-альбома «Бумеры и зумеры» с 24-летней Инстасамкой, скандальной рэпершей и поп-артисткой, поющей про деньги и «успешный успех». Многие обругали эту коллаборацию, так как выглядела она как типичный пиар-ход двух звезд, затосковавших по вниманию аудитории. Хотя ради «матов» Шнурова, положенных на клубные биты, этот фит все-таки стоит послушать.
Спустя три недели после EP c Инстасамкой «Ленинград» решил еще раз шокировать публику выходом полноформатного альбома, состоящего из 13 треков. Настолько крупных релизов группа не выпускала уже около десяти лет.
Этот ход с «возвращением» не сработал бы без мощного прогрева в виде фита с Инстасамкой. Ведь именно он и заставил СМИ навострить уши в сторону «Ленинграда». Не зря же все-таки Сергей Владимирович столько лет крутится в шоу-бизнесе. Те правила, в которых пытаются разобраться начинающие артисты, он когда-то сам и придумал.
Каким получился альбом «Синяя богиня» Сергей Шнуров.
Соцсети группы Ленинград.
В «Синей богине» нет флера модной молодежной музыки, который был так отчетливо слышен в EP «Бумеры и зумеры». Зато в лонгплее есть старый добрый «Ленинград» версии десятых годов: тексты песен, которые страшно цитировать, живое звучание инструментов и привычный голос Ксении Руденко, смягчающий крикливость Шнурова.
В новом альбоме лидер «Ленинграда» бросает вызов «осознанности». Каким образом? Он просто разговаривает на темы, которые приличные люди обходят стороной, и задевает своими строчками всех, кого можно, — от девушек со сделанными ресничками до Земфиры (включена Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов). За некоторые строчки на Западе Шнурова бы мигом «отменили». Если честно, то и многим российским слушателям лирика «Ленинграда» кажется грубой и пошлой. Просто они уже к этому привыкли.
Люся Чеботина.
Соцсети Люси Чеботиной.
Среди треков также оказался фит с Люсей Чеботиной «Лучше не будем», в котором та перепела куплет из своего хита «ЗА БЫВШЕГО» (2024). В недавнем интервью Шнуров заявил о том, что песня «За деньги нет» (2024), ответка на трек Инстасамки «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022), вышла слишком поздно. Получается, что в этот раз лидер «Ленинграда» исправил свои ошибки — взял свежайший модный трек и сделал на его основе новую песню.
Группа продолжает вкладывать много сил и денег в визуал. Клипы «Ленинграда» — это маленькие фильмы с продуманным сюжетом и высоким качеством съемок. На презентации были показаны музыкальные видео на три песни: «Дела», «Эксклюзив» и «Богиня». Один клип уже вышел официально, так что скоро будут доступны и остальные. В ролике на трек «Дела» даже снялась актриса Светлана Немоляева, известная по фильмам «Служебный роман» (1997), «Гараж» (1979) и другим. Масштаба «Ленинграду» точно не занимать.
Если вы ждали от «Ленинграда» агрессивной живости, то «Синяя богиня» вас обрадует. По сравнению с EP «Бумеры и зумеры» альбом звучит очень органично, потому что Шнуров находится в своей стезе — не уходит в рефлексию и не играет с модными битами. С другой стороны, лонгплей звучит уж очень привычно, как будто со времен «Экспоната» (2016) ничего не изменилось. Однако, как говорится, стабильность — это признак мастерства, и в «Синей богине» точно есть несколько треков, которые в ближайшее время могут оказаться на вершинах чартов.
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