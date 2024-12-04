Стоит ли слушать новый альбом группы «Ленинград» «Синяя богиня»

Если вы ждали от «Ленинграда» агрессивной живости, то «Синяя богиня» вас обрадует. По сравнению с EP «Бумеры и зумеры» альбом звучит очень органично, потому что Шнуров находится в своей стезе — не уходит в рефлексию и не играет с модными битами. С другой стороны, лонгплей звучит уж очень привычно, как будто со времен «Экспоната» (2016) ничего не изменилось. Однако, как говорится, стабильность — это признак мастерства, и в «Синей богине» точно есть несколько треков, которые в ближайшее время могут оказаться на вершинах чартов.