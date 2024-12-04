На десятках улиц Екатеринбурга запретят остановку и стоянку машин

В декабре текущего года в Екатерирнбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на более 40 участках улиц.