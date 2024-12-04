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На десятках улиц Екатеринбурга запретят остановку и стоянку машин

Новые знаки помогут в работах по уборке улиц и дорог Екатеринбурга в зимний период.

Источник: Агентство «Москва»

В декабре текущего года в Екатерирнбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на более 40 участках улиц.

Это необходимо дя повышение безопасности дорожного движения и проведение тщательной уборки улично-дорожной сети в зимний период, отметили в городской администрации.

Полный список улиц, где установят новые дорожные знаки, опубликован на официальном портале Екатеринбурга.