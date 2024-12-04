В Новочеркасске начали строительство высшего военного командного училища

— Хочу поблагодарить за решение о возрождении училища, за выделение необходимого финансирования. В современном динамично изменяющемся мире, с его жесткими вызовами, профессия военного связиста, безусловно, будет одной из самых востребованных, — подчеркнула Виктория Абрамченко.