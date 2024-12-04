В Новочеркасске начали строительство высшего военного командного училища

В Ростовской области заложили символический камень в честь начала строительства Новочеркасского высшего военного командного училища. Об этом сообщили власти региона.
Сейчас на объекте создают необходимую инфраструктуру. После обновления исторического здания в нем разместят административно-учебный корпус. Рядом возведут учебно-лабораторный корпус, казармы, спортзал, развернут полевую учебно-материальную базу.
Первых курсантов должны принять с 1 сентября 2026 года. Ежегодно будущее училище будет выпускать больше 200 офицеров-связистов для Вооруженных сил России.
Известно, в церемонии закладки камня приняли участие заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания России Виктория Абрамченко, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Тишков.
— Хочу поблагодарить за решение о возрождении училища, за выделение необходимого финансирования. В современном динамично изменяющемся мире, с его жесткими вызовами, профессия военного связиста, безусловно, будет одной из самых востребованных, — подчеркнула Виктория Абрамченко.
Врио главы донского региона назвал событие значимым.
— Новочеркасское училище связи возвращается на родную землю после большого перерыва. Хотел бы особо отметить, что училище возвращается на другом техническом уровне. Это новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, новые возможности для выпускников, — сказал Юрий Слюсарь.
Начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ отметил, что решение о создании военного училища с возвращением ему исторического наименования принято в новейшей истории впервые.
— Закладка символического камня проводится в канун 87-й годовщины со дня образования высшего училища связи, которое 48 лет дислоцировалось в Новочеркасске, — отметил Валерий Тишков.
Также слова признательности Министерству обороны России и правительству Ростовской области выразил председатель межрегиональной общественной организации ветеранов военной службы «Ветераны войск связи Вооруженных сил» Евгений Львов.