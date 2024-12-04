Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В благоустроенном уфимском Парке Лесоводов вместо мангальной зоны теперь лавки с едой

В Уфе в Парке Лесоводов на месте мангальной зоны поставили лавки с едой.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось благоустройство парка имени Лесоводов Башкирии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Обновление общественного пространства провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На территории теперь новая прогулочная сеть, более современная детская площадка, спортивный комплекс под открытым небом. На пикниковой зоне, на которой раньше располагались мангалы, теперь, судя по опубликованным мэром фотографиям, расположены лавки с едой.

— Теперь здесь есть все, чтобы отдохнуть, с пользой провести время. И все это в лесу, на природе, — заявил градоначальник.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.