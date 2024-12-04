В благоустроенном уфимском Парке Лесоводов вместо мангальной зоны теперь лавки с едой

Обновление общественного пространства провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На территории теперь новая прогулочная сеть, более современная детская площадка, спортивный комплекс под открытым небом. На пикниковой зоне, на которой раньше располагались мангалы, теперь, судя по опубликованным мэром фотографиям, расположены лавки с едой.