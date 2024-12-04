В Иркутске предупредили о возможности пожаров на мусорных площадках

Оператор по вывозу мусора предупредил о возможности возникновения пожаров на контейнерных площадках. За последний месяц 20 мусорных площадках охватило пламя. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Чаще всего причинами становится скопление горящей золы, батареек и других горючих отходов. Все это может повредить спецтехнику, создать угрозу жизни и здоровью, нанести ущерб имуществу, — прокомментировали в офисе регионального оператора.
Выкидывать на мусорные площадки нельзя: угольную и древесную золу, батарейки и аккумуляторы, аэрозольные баллончики, емкости с остатками горючей жидкости, непотушенные окурки.
Кстати в Иркутске организация обслуживают 5814 мест сбора мусора, на которых размещено более 14,6 тысячи контейнеров.