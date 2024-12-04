В двух микрорайонах Омска отключат воду

По этой причине с 10:00 до 20:00 часов не будет холодной воды в поселке Кордный и Чкаловский по следующим адресам (список предоставлен водоканалом и может измениться):
- пр. Космический, 12, 14, 14д к.1, 14а/1;
- ул. Индустриальная, 5, 6, 4а, 4б, 3, 3а, 2, 1, 11/1, 11 к.1;
- ул. Сенной тупик, 1а, 3, 3а;
- ул. 3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9А, 26, 24, 24б, 24а, 23а, 23 к.1, 30, 25а, 26;
- ул. 4-я Кордная, 52а, 59а;
- ул. 5-я Кордная, 3, 5, 7, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 11а;
- ул. Камерный пер. 7, 9.
Заявлено, что машина с питьевой водой будет установлена по адресам: ул. Индустриальная, 3, с 10:00 часов до окончания работ; ул. 5-я Кордная, 7, с 10:00 часов до окончания работ.