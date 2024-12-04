Хоценко: на транспортное обслуживание омичей в 2024 году выделили более 367 млн

В ноябре региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства провело пятый по счету конкурс по отбору муниципалитетов, которым была предоставлена субсидия — ее размер рассчитан пропорционально расчетному годовому пробегу автобусов по муниципалитетам маршрутам.