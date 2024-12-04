Хоценко: на транспортное обслуживание омичей в 2024 году выделили более 367 млн

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня рассказал, что в этом году на транспортное обслуживание омичей направили более 367 млн рублей.
В ноябре региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства провело пятый по счету конкурс по отбору муниципалитетов, которым была предоставлена субсидия — ее размер рассчитан пропорционально расчетному годовому пробегу автобусов по муниципалитетам маршрутам.
Глава региона подчеркнул, что по итогам пяти отборов сумма субсидий превысила 367 млн рублей. Средства были выделены из областного бюджета.
Всего в 2024 году субсидии для оплаты муниципальных перевозок получили 31 муниципальный район, 10 городских поселений и Омск.