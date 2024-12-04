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Выйдет книга-дополнение к байопику «Руки вверх!»

Книга «Руки вверх! Литературный блокбастер» увидит свет в декабре. Издание станет литературной адаптацией недавнего биографического фильма о группе Сергея Жукова.

Источник: Звук

Книга «Руки вверх! Литературный блокбастер» увидит свет в декабре. Издание станет литературной адаптацией недавнего биографического фильма о группе Сергея Жукова.

Автором книжной версии сценария выступила Анастасия Рогова. «Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения», — говорится в аннотации к произведению, сообщает Intermedia.

Для создания байопика Жуков предоставил кинематографистам свои дневники и тетради. В бумажную адаптацию вошли вырезанные из картины сцены и даже сюжетные повороты.

Ранее музыканта обвинили в незаконном использовании песен «Руки Вверх!» в ленте.