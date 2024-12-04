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Эксперт на форуме в Уфе заявил, что «репетиторство — это ненормально»

С 3 по 6 декабря в столице Башкирии проходит Международная неделя бизнеса — 2024.

Источник: Международная неделя бизнеса в Уфе

Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев на Международной неделе бизнеса — 2024 в Уфе поднял проблему развития теневого рынка образования.

По его словам, 27% школьников пользуются услугами репетиторов, а 67% учителей считают это нормой. Блажеев назвал это «ненормальностью», отмечая, что школы должны обеспечивать достаточную подготовку к поступлению в вузы.

«Нужно школе давать базовую подготовку, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение», — заявил ректор.

Он также указал на две основные причины поступления в колледжи: желание избежать ЕГЭ и обучение методикам сдачи экзамена вместо получения серьезных знаний в старших классах.

Напомним, что с 3 по 6 декабря в Уфе проходит Международная неделя бизнеса — 2024. Организатором Форума традиционно выступает Правительство Башкирии. В рамках Форума проходят выставка, гастрофестиваль и В2В-переговоры, на которых гости и участники могут познакомиться с опытом своих коллег и расширить список деловых контактов.

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