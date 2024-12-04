Эксперт на форуме в Уфе заявил, что «репетиторство — это ненормально»

Напомним, что с 3 по 6 декабря в Уфе проходит Международная неделя бизнеса — 2024. Организатором Форума традиционно выступает Правительство Башкирии. В рамках Форума проходят выставка, гастрофестиваль и В2В-переговоры, на которых гости и участники могут познакомиться с опытом своих коллег и расширить список деловых контактов.