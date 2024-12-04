Нежилое помещение вернули техникуму в Братске после вмешательства прокуратуры

Во время проверки выяснилось, что образовательная организация предоставила юридическом лицу часть помещения. Те, в свою очередь, оставили там оборудование сотовой связи. А это противоречит требованиям гражданского, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере образования РФ.