Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нежилое помещение вернули техникуму в Братске после вмешательства прокуратуры

Образовательная организация предоставила юридическом лицу часть помещения под размещение оборудования сотовой связи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нежилое помещение вернули правоохранители техникуму Братска. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Во время проверки выяснилось, что образовательная организация предоставила юридическом лицу часть помещения. Те, в свою очередь, оставили там оборудование сотовой связи. А это противоречит требованиям гражданского, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере образования РФ.

— В связи с этим прокуратура обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным договора аренды, применении последствий недействительности сделки в виде возврата переданного по договору имущества, — уточнили в ведомстве.

Суд требование удовлетворил, исполнение проконтролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ремонт котельных выполнили в Тайшете после вмешательства прокуратуры. Ранее предприятия сферы ЖКХ не принимали меры к надлежащему содержанию и ремонту котельного оборудования.