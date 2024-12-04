Нежилое помещение вернули техникуму в Братске после вмешательства прокуратуры

Нежилое помещение вернули правоохранители техникуму Братска. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Во время проверки выяснилось, что образовательная организация предоставила юридическом лицу часть помещения. Те, в свою очередь, оставили там оборудование сотовой связи. А это противоречит требованиям гражданского, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере образования РФ.
— В связи с этим прокуратура обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным договора аренды, применении последствий недействительности сделки в виде возврата переданного по договору имущества, — уточнили в ведомстве.
Суд требование удовлетворил, исполнение проконтролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ремонт котельных выполнили в Тайшете после вмешательства прокуратуры. Ранее предприятия сферы ЖКХ не принимали меры к надлежащему содержанию и ремонту котельного оборудования.