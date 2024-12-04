Власти предупредили о плановых стрельбах в Пинском районе. Подробности озвучили в пресс-службе Брестского облисполкома.
«В Пинском районе проводятся плановые учебные стрельбы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на протяжении всего декабря в период с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00 на войсковом стрельбище, расположенном около населенного пункта Выжловичи, будут проводиться стрельбы.
В сообщении сказано, что опасной является зона, протяженность которой составляет 3900 метров от северо-западной окраины указанного населенного пункта и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 метров.
«Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено», — подчеркнули в ведомстве.
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