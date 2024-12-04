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Власти предупредили о плановых стрельбах в Пинском районе

Плановые стрельбы пройдут в Пинском районе в декабре 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти предупредили о плановых стрельбах в Пинском районе. Подробности озвучили в пресс-службе Брестского облисполкома.

«В Пинском районе проводятся плановые учебные стрельбы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на протяжении всего декабря в период с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00 на войсковом стрельбище, расположенном около населенного пункта Выжловичи, будут проводиться стрельбы.

В сообщении сказано, что опасной является зона, протяженность которой составляет 3900 метров от северо-западной окраины указанного населенного пункта и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 метров.

«Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено», — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем Минобороны сказало про начало занятий по боевой готовности в Вооруженных Силах.

Ранее КГБ обнародовал детали дела белоруса и поляка, сотрудничавших с разведкой Польши.

Также мы писали, что Минздрав Беларуси назвал нормы времени на платные консультации и прием врачей: «На первичный прием врача 25 минут, на консультацию врача с ученой степенью 60 минут».