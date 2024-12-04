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На яйца, гречку, курятину и морковь в Башкирии сильно упали цены

В Башкирии подешевели яйца, гречка, куриное мясо и морковь.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подешевели сильнее всего в Башкирии с начала 2024 года.

Куриные яйца подешевели на 30% — на 38,57 рубля. Согласно данным на 25 ноября, в среднем десяток яиц можно купить за 89,89 рубля.

Гречка с января стала дешевле на 12,8% (7,41 рубля). Кило гречки в магазинах сейчас обходится жителям республики в 50,61 рубля.

На куриное мясо (кроме куриных окорочков) цены снизились на 11% (22,65 рубля). Средняя цена за килограмм сейчас на уровне 182,65 рубля.

Морковь с начала 2024-го жителям Башкирии стала доступнее на 6% (2,11 рубля). За килограмм овоща в магазинах в среднем просят 33,33 рубля.

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