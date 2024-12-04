В Калининградской области резко выросла смертность населения

Однако существенно выросла смертность: в прошлом году за отчётный период скончалось 8988 человек, а в этом году — 9667. Естественная убыль населения региона в январе-сентябре 2024 года достигла 4017 человек, хотя год назад это было 3193 смерти.
Из данных Росстата следует, что ситуация с рождаемостью ухудшается во всех без исключения регионах СЗФО. Как и со смертностью, но за исключением Ленинградской области, где скончалось меньше людей, чем годом ранее (16859 против 17076).
Ухудшение демографической ситуации уже не спасает даже миграция: в Калининградскую область прибыло 27791 человек, а убыл — 24241. То есть миграционный прирост составил 3550 человек, что меньше, чем естественная убыль населения (4017 человек). Таким образом, можно констатировать чистое снижение количества жителей региона.
Добавим, в Калининградской области за 9 месяцев появилось чуть больше семей, чем в прошлом году — заключено 6133 брака в этом году, а в январе-сентябре 2023 года — 6065. Разводов стало чуть меньше — 4327 в прошлом году и 4178 в этом.
Соответствующие данные приводит Росстат.