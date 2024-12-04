В Калининградской области резко выросла смертность населения

Добавим, в Калининградской области за 9 месяцев появилось чуть больше семей, чем в прошлом году — заключено 6133 брака в этом году, а в январе-сентябре 2023 года — 6065. Разводов стало чуть меньше — 4327 в прошлом году и 4178 в этом.