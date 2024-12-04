Битва за дом: Под Ростовом пожилую женщину и ее дочь избили бывшие родственники

Что касается этого случая, то несколько лет в доме жили только супруги-пенсионеры, второй собственник там никогда не проживал. Вместе с дочерью он приехал в указанный дом, где завил о своем праве там жить. Полагаю, это было сделано формально для того, чтобы у него выкупили его долю. Но произошел конфликт, в ходе которого проживающим в доме женщинам были причинены телесные повреждения. Второй собственник повредил входную дверь, часть стены дома и систему отопления, пообещав сделать невыносимыми условия жизни.