Битва за дом: Под Ростовом пожилую женщину и ее дочь избили бывшие родственники

В конце ноября в Ростовской области избили пожилую женщину и ее взрослую дочь. Это произошло во дворе частного дома. Конфликт случился из-за раздела имущества.
ОТДАТЬ ЧУЖОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
Тот дом в Новобатайске супруги-пенсионеры построили дом еще в 2010 году. Оформили его на сына, который вскоре женился. Вот только семейная жизнь у молодых не сложилась, и в 2015-м они развелись.
Суд разделил имущество поровну между бывшими мужем и женой, что стало ударом для строивших дом пенсионеров. Ведь они вкладывали туда не только душу, но и собственные средства, а теперь должны были отдать часть жилья, по сути, чужому для них человеку.
Однако закон есть закон. По решению суда дом надо было разделить, а для этого перекроить помещения и коммуникации таким образом, чтобы у каждого хозяина была своя обособленная часть. Пенсионеры с этим не согласны по сей день. Они считают, что конструктивно разделить здание нельзя.
ВЫСТАВИЛИ СЧЕТ.
Между тем родственники экс-невестки нашли выход. Не хотите перестраивать помещения? Платите деньги за пользование нашей частью дома и земли. Изучив рынок, даже выставили пенсионерам счет: 22 тысячи рублей в месяц. В итоге, за 85 месяцев — пока шел спор — набежал и 1 872 975 рублей.
Вот только супруги-пенсионеры платить отказались. Тогда их оппоненты подали иск в суд. Правда, последние дело проиграли — суд признал их требование необоснованным и незаконным.
Когда брак дает трещину, трещат по швам и стены разделяемого имущества из архива героя публикации.
А уже в пятницу, 29 ноября, бывшая невестка приехала к бывшим родственникам с отцом, на которого переписала свою часть дома. Вместе с ними были и пара строителей. Внутри находились пожилые супруги-пенсионеры, а также живущие вместе с ними дочь и страдающий аутизмом пятилетний внук.
СНИМАЛИ НА МОБИЛЬНЫЕ.
Услышав, как рабочие стучат по окну, мать вместе с дочерью вышли узнать, что происходит. Ребенок и его больной 73-летний дедушка остались дома. Вот только беседа приняла неожиданный оборот и обернулась поездкой в травмпункт…
Слово за слово, хозяин половины дома заехал молодой женщине кулаком в лицо, а потом и вовсе ударил ногой в живот. Та упала. Пожилая мать попыталась вступиться за дочь, но на нее уже набросилась экс-супруга сына.
— В какой-то момент, родственниц повалили на мешки с керамзитом таскали за волосы, избивали черенком лопаты, — рассказал собеседник издания. — Строители же снимали мордобой на мобильные телефоны.
Вырвавшись, дочь и мать забежали в дом и позвонили по номеру 112.
НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ.
Приехали участковый и скорая. Сотрудник полиции взял показания, фельдшер — оказала первую помощь, сделала укол обезболивающего. В итоге дочери пришлось ехать в травмпункт, где у нее диагностировали сотрясение мозга, кровоподтеки, ушибы, травмы шеи и грудной клетки…
В тот же день строители проделали дыру в стене дома, от подоконника до фундамента. Видимо, таким образом положив начало долгожданной реконструкции. При этом повредили радиатор и сказали, что на сегодня хватит.
Перед уходом бывшие родственники напомнили пенсионерам, чтобы те заплатили за пользование частью их дома… Родители же позвонили сыну, тот приехал и попытался наладить отопление. Вот только в доме все еще холодно.
Решение суда выполнять надо, но без самоуправства Алексей БУЛАТОВ.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.
Вопрос по разделу имущества лучше решать сразу.
— Конечно, все конфликтные ситуации необходимо разрешать исключительно в правовом порядке, — уверен юрист Эдуард Беликова. — Применение насилия и самоуправства ведет к новым правонарушениям. Поэтому люди, у которых недвижимое имущество находится в долевой собственности, рано или поздно столкнутся с рядом проблем. В связи с этим вопрос по разделу имущества лучше разрешать сразу, «уходя» от варианта долевой собственности.
Что касается этого случая, то несколько лет в доме жили только супруги-пенсионеры, второй собственник там никогда не проживал. Вместе с дочерью он приехал в указанный дом, где завил о своем праве там жить. Полагаю, это было сделано формально для того, чтобы у него выкупили его долю. Но произошел конфликт, в ходе которого проживающим в доме женщинам были причинены телесные повреждения. Второй собственник повредил входную дверь, часть стены дома и систему отопления, пообещав сделать невыносимыми условия жизни.
В настоящее время родственницы обратились с заявлением в правоохранительные органы по факту причинения им телесных повреждений и причинения ущерба имуществу. Если медицинская экспертиза подтвердит, что здоровью женщин причинен вред, то их бывшие родственники могут быть привлечены к уголовной ответственности.