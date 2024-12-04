Теперь без взлетающего боинга: мэрия запретила «Чистоте» убирать листья воздуходувками по ночам

Жительница с Леонова в октябре жаловалась, что из-за шума вынуждена спать в духоте, с закрытыми окнами. Глава администрации Елена Дятлова отвечала, что ранний график уборки установлен специально, чтобы к утру город был чистым. По словам сити-менеджера, начинать работу в 9 часов было бы удобнее и для самих дворников, но это вызовет жалобы на грязные улицы со стороны горожан. Есть и решение: закупать бесшумные воздуходуйки.