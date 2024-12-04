Теперь без взлетающего боинга: мэрия запретила «Чистоте» убирать листья воздуходувками по ночам

Администрация Калининграда запретила муниципальному предприятию «Чистота» использовать для уборки улиц по ночам и на рассвете воздуходувки. Об этом сообщается в ответе начальника управления благоустройства, озеленения и экологии Андрея Орлова на жалобу жительницы улицы Леонова.
Калининградка возмущалась, что дворники начинают уборку тротуаров с помощью шумных приборов уже в 4 утра, когда люди спят. Женщина уверяет, что в полной тишине этот звук напоминает «взлетающий боинг».
«МБУ “Чистота” указано на недопустимость применения бензоинструмента (воздуходувок) в ночное время при выполнении работ по уборке территорий Калининграда», — сказано в ответе чиновника.
Жительница с Леонова в октябре жаловалась, что из-за шума вынуждена спать в духоте, с закрытыми окнами. Глава администрации Елена Дятлова отвечала, что ранний график уборки установлен специально, чтобы к утру город был чистым. По словам сити-менеджера, начинать работу в 9 часов было бы удобнее и для самих дворников, но это вызовет жалобы на грязные улицы со стороны горожан. Есть и решение: закупать бесшумные воздуходуйки.