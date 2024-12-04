Житель Гродно одолжил 26 автомобильных покрышек без денег и пойдет под суд

Житель Гродно взял в долг на рынке 26 автомобильных покрышек, не заплатил, и стал фигурантом уголовного дела, рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Сначала гродненец попросил у знакомого с рынка две летние шины и пообещал заплатить через месяц. Потом через какое-то время мужчина попросил еще четыре автомобильные шины, не заплатив за первые.
Осенью мужчина снова обратился к этому знакомому, осуществляющему продажу покрышек на рынке, попросил уже 20 зимних шин для пяти его машин такси и снова не заплатил.
Потерпевший не раз напоминал фигуранту о долге в 3800 белорусских рублей, но тот лишь говорил о тяжелом материальном положении и отсутствии денег из-за того, что жена недавно родила ребенка.
Гродненцу инкриминируют мошенничество, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Также милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».