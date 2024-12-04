В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

Эксперт отметил, что в настоящее время мигранты в сферах доставки и такси стали зарабатывать больше, чем квалифицированные рабочие на заводе, особенно на оборонном заводе, а так быть не должно. Кроме того, он заявил о дефиците кадров на российских предприятиях. «Сейчас мы говорим о том, что если наведем порядок в миграционной сфере, то это приведет к тому, что у нас в стране некому будет производить снаряды и работать на оборонных заводах. (…) А почему мы позволяем мигрантам зарабатывать, а нашим гражданам — нет?» — сказал Бурда.