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Поиски 13-летней школьницы завершились в Бурятии

Она сама пришла домой к отцу.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сообщение о пропаже 13-летней девочки поступило ночью 3 декабря 2024. Известно, что она освободилась с уроков, вышла из школы, однако по пути к дому пропала без вести. Родители сразу же обратились в полицию. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Республике, начались поиски пропавшей. По сети распространились посты с приметами и фото.

— Известно, что утром в школу она уходила в черной шапке, черной куртке со светлым капюшоном, в черных штанах и черных ботинках, — уточнили в ведомстве.

К счастью, подростка нашли днем 4 декабря. Она самостоятельно вернулась домой, где ее встретил отец. Где она пропадала все это время — пока не известно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске невеста из Китая отдала мошенникам 800 тысяч за импортные сигареты.