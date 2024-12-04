Поиски 13-летней школьницы завершились в Бурятии

Сообщение о пропаже 13-летней девочки поступило ночью 3 декабря 2024. Известно, что она освободилась с уроков, вышла из школы, однако по пути к дому пропала без вести. Родители сразу же обратились в полицию. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Республике, начались поиски пропавшей. По сети распространились посты с приметами и фото.