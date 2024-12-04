Поиски 13-летней школьницы завершились в Бурятии

Сообщение о пропаже 13-летней девочки поступило ночью 3 декабря 2024. Известно, что она освободилась с уроков, вышла из школы, однако по пути к дому пропала без вести. Родители сразу же обратились в полицию. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Республике, начались поиски пропавшей. По сети распространились посты с приметами и фото.
— Известно, что утром в школу она уходила в черной шапке, черной куртке со светлым капюшоном, в черных штанах и черных ботинках, — уточнили в ведомстве.
К счастью, подростка нашли днем 4 декабря. Она самостоятельно вернулась домой, где ее встретил отец. Где она пропадала все это время — пока не известно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске невеста из Китая отдала мошенникам 800 тысяч за импортные сигареты.