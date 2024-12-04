В МАРТ рассказали, сколько ресторанов и кафе в Беларуси специализируется на национальной кухне

«За текущий год сеть увеличилась на 25 объектов (прирост составил 11,5%), в 2023-м — на 22», — рассказала Ирина Шпак, добавив, что кафе и рестораны национальной кухни — это не только гастрономия, но и привлекательный интерьер, культурная программа.