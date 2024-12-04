В МАРТ рассказали, сколько ресторанов и кафе в Беларуси специализируется на национальной кухне

«За текущий год сеть увеличилась на 25 объектов (прирост составил 11,5%), в 2023-м — на 22», — рассказала Ирина Шпак, добавив, что кафе и рестораны национальной кухни — это не только гастрономия, но и привлекательный интерьер, культурная программа.
Ирина Шпак отметила, что отрасль общепита в стране последние годы активно развивается. МАРТ взаимодействует и с Ассоциацией рестораторов Беларуси, и с представителями бизнеса для популяризации интересных для туристов локаций. Создана межведомственная рабочая группа, где обсуждаются актуальные вопросы, совершенствуется законодательная база.
«Сфера вносит значительный вклад не только в развитие гастрономического туризма, но и в целом в развитие экономики. МАРТ в этом плане выполняет координирующую роль», — отметила Ирина Шпак.