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В МАРТ рассказали, сколько ресторанов и кафе в Беларуси специализируется на национальной кухне

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Беларуси насчитывается 242 объекта общественного питания, которые специализируются на приготовлении блюд национальной кухни, на 21 тыс. мест. Об этом на пресс-конференции, посвященной гастрономическому туризму, сообщила заместитель начальника управления развития торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«За текущий год сеть увеличилась на 25 объектов (прирост составил 11,5%), в 2023-м — на 22», — рассказала Ирина Шпак, добавив, что кафе и рестораны национальной кухни — это не только гастрономия, но и привлекательный интерьер, культурная программа.

Ирина Шпак отметила, что отрасль общепита в стране последние годы активно развивается. МАРТ взаимодействует и с Ассоциацией рестораторов Беларуси, и с представителями бизнеса для популяризации интересных для туристов локаций. Создана межведомственная рабочая группа, где обсуждаются актуальные вопросы, совершенствуется законодательная база.

«Сфера вносит значительный вклад не только в развитие гастрономического туризма, но и в целом в развитие экономики. МАРТ в этом плане выполняет координирующую роль», — отметила Ирина Шпак.

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