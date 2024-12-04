Создан «зеленый» катализатор, превращающий метан в полимеры

Американские химики обнаружили, что гранулы цеолитов способны не только активно поглощать метан из воздуха, но и также превращать его в карбамидоформальдегидный полимер, если встроить в частицы этого пористого минерала большое число ионов железа, а также наполнить их молекулами фермента алкогольоксидазы. Этот пептид используется микробами и грибками для окисления спиртов и их превращения в альдегиды.