Опровергнута гипотеза о влиянии на климат падения астероидов в Сибири и в США

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Палеоклиматологи обнаружили, что падение двух астероидов на Землю около 35 млн лет назад, породивших 90-км кратер Попигай на территории современной Сибири и 85-километровую воронку Чесапик-Бей на северо-востоке США, не привело к существенным переменам в климате Земли, как считали ученые в прошлом. Об этом сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Учитывая историю вымирания динозавров, связанную с образованием крупного кратера у берегов Мексики, нас заинтересовало то, к каким последствиям привело падение сразу двух крупных астероидов на Землю в конце эоценовой эры. Мы не смогли обнаружить никаких долгосрочных климатических последствий, связанных с данными катастрофами», — пояснила научный сотрудник UCL Натали Чэн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Примерно 35 млн лет назад, в конце эоценовой эры, на Землю с разрывом в 25 тыс. лет, упали два крупных астероида диаметром в 5−8 км. Один из них оставил кратер Попигай, расположенный в трех сотнях км от современной Хатанги, а второй — кратер Чесапик-Бей в устье североамериканской реки Саскуэханна. Следы этих падений в виде стеклянных гранул-сферул присутствуют в породах эоцена во многих регионах Земли.
Оба этих катаклизма, как предполагают некоторые геологи и палеонтологи, могли послужить причиной резкого похолодания климата Земли и отправной точкой для так называемого «Великого перелома», одного из последних крупных вымираний в истории, которое произошло 33,9 млн лет назад, на границе эоценовой и олигоценовой эпох. Чэн и ее коллеги проверили эту гипотезу, для чего ученые изучили образцы древних морских пород, сформировавшихся 35,5 — 35,9 млн лет назад на дне Мексиканского залива.
Климатические последствия падений астероидов.
В этих отложениях, как объясняют исследователи, содержится большое количество панцирей морских водорослей-фораминифер, чей изотопный состав сильно зависит от температуры воды и других климатических параметров. Опираясь на эту идею, ученые проследили за тем, как менялся каждые 11 тыс. лет изотопный состав панцирей водорослей, живших на разных глубинах в Мировом океане до и после образования кратеров Попигай и Чесапик-Бей.
Замеры показали, что последнее существенное изменение климата произошло примерно за 100 тыс. лет до падения астероидов, после чего температуры воды не менялись на протяжении очень длительного времени. Это говорит о том, что климат Земли не отреагировал на падение сразу двух крупных астероидов или что эти перемены были краткосрочными и не повлияли на жизнь водорослей и работу всей климатической системы в целом.
«Мы не зафиксировали никаких реальных сдвигов в изотопном составе раковин после падения и того, и другого астероида. Мы ожидали, что эти показатели сдвинутся или в одну, или в другую сторону, что укажет на похолодание или потепление океана, однако этого не произошло. Похоже, что климат Земли в конце эоценовой эры просто не заметил данных катаклизмов, хотя, конечно, для нашей цивилизации подобные падения астероидов были бы катастрофическими», — подытожила профессор UCL Бриджет Уэйд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.