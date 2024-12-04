Опровергнута гипотеза о влиянии на климат падения астероидов в Сибири и в США

Замеры показали, что последнее существенное изменение климата произошло примерно за 100 тыс. лет до падения астероидов, после чего температуры воды не менялись на протяжении очень длительного времени. Это говорит о том, что климат Земли не отреагировал на падение сразу двух крупных астероидов или что эти перемены были краткосрочными и не повлияли на жизнь водорослей и работу всей климатической системы в целом.