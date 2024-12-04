Северный мост через реку Урал в Магнитогорске будет закрыт 10 месяцев

В Магнитогорске с 8 января 2025 года закроют движение по мосту «Северный переход» через реку Урал.
Как сообщили в мэрии, проезд остановят из-за капремонта моста. Работы идут уже несколько месяцев, но продолжить их без помех для автомобилистов не получится. Строители планируют укрепить опоры моста и собрать новые железобетонные конструкции.
Движение будет перекрыто до 1 ноября 2025 года.
На время работ изменятся маршруты автобусов № 19, № 20, № 64, трамваев № 9, № 12, № 13, № 14, № 15, и № 27.
Вот как будет выглядеть маршруты:
Автобус № 19: улица Коробова — проезд Сиреневый — улица Калмыкова — улица Труда — проспект Ленина — улица Гагарина — улица Октябрьская — улица Строителей — улица Николая Шишки — улица Московская — Северный переход и обратно.
Автобус № 20: улица Калмыкова — улица Труда — проспект Ленина — улица Завенягина — улица. Магнитная — улица Кирова — улица Маяковского — проспект Пушкина — улица Кирова — улица Пржевальского — улица 9 Мая — шоссе Верхнеуральское и обратно.
Автобус № 64 (челнок): Товарная — 8-ая проходная — МКЗ — 14 участок — Гранитная — Среднеуральская — ККЦ и обратно.
Трамвай № 9: к/п «Коробова — проспект Карла Маркса — Южный переход — Профсоюзная — Прокатмонтаж — Башик — ЛПЦ» и обратно.
Трамвай № 12: к/п «Зеленый Лог — улица Советская — улица Ленинградская — Центральный переход — Профсоюзная — Прокатмонтаж — Башик — Товарная» и обратно.
Трамвай № 13: на время закрытия будет следовать по маршруту № 14.
Трамвай № 14: к/п «Вокзал — улица Комсомольская — Центральный переход — Броневая — Профсоюзная — Прокатмонтаж — Башик — ЛПЦ» и обратно.
Трамвай № 15: к/п «Зеленый Лог — улица Советская — улица Галиуллина — улица Завенягина — проспект Карла Маркса — Южный переход — Профсоюзная — Прокатмонтаж — Башик — ЛПЦ» и обратно.
Трамвай № 27: к/п «Зеленый Лог — улица Советская — проспект Карла Маркса — Казачья переправа — Прокатмонтаж — Башик — ЛПЦ» и обратно.