В Ростовской области решили расторгнуть контракт с регоператором «Экострой-Дон»

Власти Ростовской области подали иск о расторжении контракта с региональным оператором по вывозу мусора «Экострой-Дон». Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Как обещал, провел рабочую группу по теме мусора. Компания получила шесть предупреждений от минЖКХ, но ситуация не улучшается. Жалобы жителей продолжают поступать. 27 ноября подан иск в суд о расторжении контракта с этим регоператором, — сообщил Юрий Слюсарь.
Управленец отметил, что в переходный период необходимо будет не только быстро заменить ушедшую компанию, но и сделать все для того, чтобы исполнять обязательства по вывозу отходов.
— Нужно разработать модель устойчивого функционирования системы, включая вопросы вывоза строительного мусора, обеспеченность контейнерами и необходимые изменения в законодательстве, — добавил Юрий Слюсарь.