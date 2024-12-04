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В Ростовской области решили расторгнуть контракт с регоператором «Экострой-Дон»

В Ростовской области собираются прекратить сотрудничество с регоператором по вывозу мусора.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области подали иск о расторжении контракта с региональным оператором по вывозу мусора «Экострой-Дон». Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Как обещал, провел рабочую группу по теме мусора. Компания получила шесть предупреждений от минЖКХ, но ситуация не улучшается. Жалобы жителей продолжают поступать. 27 ноября подан иск в суд о расторжении контракта с этим регоператором, — сообщил Юрий Слюсарь.

Управленец отметил, что в переходный период необходимо будет не только быстро заменить ушедшую компанию, но и сделать все для того, чтобы исполнять обязательства по вывозу отходов.

— Нужно разработать модель устойчивого функционирования системы, включая вопросы вывоза строительного мусора, обеспеченность контейнерами и необходимые изменения в законодательстве, — добавил Юрий Слюсарь.