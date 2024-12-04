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Работник получил тяжелую травму на предприятии в Усть-Илимске

Сейчас специальная комиссия выясняет обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске начали расследование несчастного случая на деревообрабатывающем предприятии. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда в Иркутской области, 30 ноября 2024 пострадал 41-летний оператор котельной установки.

— По предварительным данным, инцидент произошел после проведения погрузочных работ: при загрузке пиломатериала в сушильную камеру с использованием автомобильного погрузчика работник получил серьезную травму от обрушившихся штабелей пиломатериала, — рассказали в пресс-службе инспекции.

Чтобы выяснить все обстоятельства, собрали специальную комиссию. Именно она установит причины и определит, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не возникало.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура проверяет обстоятельства инцидента на самолете рейсом Иркутск-Пекин. Ранее командир воздушного судна начал снижаться, так как сработала сигнализация разгерметизации салона.