Кикшеринги официально завершили сезон проката электросамокатов в Петербурге

— За это время пользователи совершили почти 20 миллионов поездок. Суммарно они проехали около 35 миллионов километров на самокатах нашего сервиса. Доля транспортных поездок составила рекордные 91 процент. Это означает, что девять из 10 поездок на двухколесном транспорте совершалось не для досуга и прогулки, а по делам, — рассказали об итогах работы в Whoosh.