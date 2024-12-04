Кикшеринги официально завершили сезон проката электросамокатов в Петербурге

Сегодня, 4 декабря, в Петербурге выпал первый декабрьский снег, а на дорогах и тротуарах появилась гололедица. Внезапное наступление зимы стало поводом для официального завершения сезона аренды электросамокатов. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе городских кикшерингов Whoosh и «МТС Юрент».
— За это время пользователи совершили почти 20 миллионов поездок. Суммарно они проехали около 35 миллионов километров на самокатах нашего сервиса. Доля транспортных поездок составила рекордные 91 процент. Это означает, что девять из 10 поездок на двухколесном транспорте совершалось не для досуга и прогулки, а по делам, — рассказали об итогах работы в Whoosh.
В пресс-службе сервиса добавили, что за это время петербуржцы совершили почти 20 миллионов поездок, чаще всего, например, по улице Федора Абрамова, Комендантскому проспекту и улице Дыбенко. Не обошлось без нарушителей — оштрафовали или заблокировали в приложении 74 тысячи пользователей.
Итогами прокатного сезона также поделились в пресс-службе кикшеринга «МТС Юрент», сотрудники которого начали освобождать городские магистрали от двухколесного транспорта.
— Общий километраж поездок горожан на самокатах вырос в 1,5 раза, то есть до 13,5 миллиона километров, а количество поездок увеличилось на 30 процентов. В основном самокаты использовали для маршрутов дом-метро, метро-офис, а средняя продолжительность пребывания в пути составила 12,5 минут, — рассказали представители сервиса.
Среди пользователей электросамокатов также нашлись те, кто пренебрегал Правилами дорожного движения. Кикшеринг своевременно реагировал на такое поведение — было выписано 38 тысяч штрафов, заблокировано — девять тысяч аккаунтов. Чаще всего санкции применялись за неправильную парковку и езду вдвоем.
Представители сервиса заявили, что для повышения безопасности кикшеринг готов профинансировать создание в городе на Неве 100 парковок для самокатов в центральных районах. Если власти дадут добро, то инициативу могут реализовать уже в 2025 году.
К слову, об идее вернуть двухколесный транспорт в исторический центр Петербурга ранее сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Не исключено, что это может произойти уже в следующем сезоне.