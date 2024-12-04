В воздухе Новосибирска выявили превышение концентрации формальдегида

В воздухе Новосибирска выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом, ядовит в больших концентрациях. При вдыхании вызывает острый бронхит вплоть до отека легких, конъюнктивит, головокружение и судороги.
«В Ленинском районе за
Кроме этого, превышение предельно допустимой концентрации аммиака (1.0 ПДК) и взвешенных веществ (1.0 ПДК) было выявлено 4 декабря в Заельцовском районе.
Ранее стало известно, что Новосибирск занял 87 место в мировом рейтинге загрязнения окружающей среды.