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В воздухе Новосибирска выявили превышение концентрации формальдегида

Это газ с резким запахом, который ядовит в больших концентрациях.

В воздухе Новосибирска выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом, ядовит в больших концентрациях. При вдыхании вызывает острый бронхит вплоть до отека легких, конъюнктивит, головокружение и судороги.

«В Ленинском районе за 2—3 декабря зафиксировано превышение формальдегида — до 1,5 ПДК», — говорится в сообщении синоптиков.

Кроме этого, превышение предельно допустимой концентрации аммиака (1.0 ПДК) и взвешенных веществ (1.0 ПДК) было выявлено 4 декабря в Заельцовском районе.

Ранее стало известно, что Новосибирск занял 87 место в мировом рейтинге загрязнения окружающей среды.

экология