Минчанка заплатила 800 рублей, чтобы выкупить собаку у живодера, но ее обманули

Так, в милицию обратилась минчанка, заявившая, что у нее пропала собака. Питомца женщина активно искала сама, в том числе через тематические паблики. В один из дней ей в соцсети ВКонтакте написала незнакомка, сообщив, что собаку минчанки якобы продают через интернет-сообщество. Тогда минчанка перешла по ссылке и перевела деньги, чтобы узнать данные продавца.