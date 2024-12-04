Минчанка заплатила 800 рублей, чтобы выкупить собаку у живодера, но ее обманули

В Минске женщина пыталась выкупить у «живодера» собаку, а ее обманули. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась минчанка, заявившая, что у нее пропала собака. Питомца женщина активно искала сама, в том числе через тематические паблики. В один из дней ей в соцсети ВКонтакте написала незнакомка, сообщив, что собаку минчанки якобы продают через интернет-сообщество. Тогда минчанка перешла по ссылке и перевела деньги, чтобы узнать данные продавца.
Когда минчанка написала продавцу ее собаки, тот подтвердил, что собака находится у него и потребовал заплатить, угрожая причинить вред питомцу. Минчанка была готова заплатить, но еще охотнее рассталась с деньгами, когда ей вновь написала женщина в соцсети, сказав, что у того мужчины репутация живодера.
Испугавшись за свою собаку, минчанка перевела мужчине 800 белорусских рублей и попросила не трогать ее собаку. Тогда мужчина сказал, чтобы она заплатила еще, после чего он привезет собаку в коробке в условленное место.
И тут минчанка поняла, что ее обманывают, и пошла в милицию. Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
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