Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка заплатила 800 рублей, чтобы выкупить собаку у живодера, но ее обманули

Живодер угрожал убить собаку минчанки, получил 800 рублей и обманул.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина пыталась выкупить у «живодера» собаку, а ее обманули. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратилась минчанка, заявившая, что у нее пропала собака. Питомца женщина активно искала сама, в том числе через тематические паблики. В один из дней ей в соцсети ВКонтакте написала незнакомка, сообщив, что собаку минчанки якобы продают через интернет-сообщество. Тогда минчанка перешла по ссылке и перевела деньги, чтобы узнать данные продавца.

Когда минчанка написала продавцу ее собаки, тот подтвердил, что собака находится у него и потребовал заплатить, угрожая причинить вред питомцу. Минчанка была готова заплатить, но еще охотнее рассталась с деньгами, когда ей вновь написала женщина в соцсети, сказав, что у того мужчины репутация живодера.

Испугавшись за свою собаку, минчанка перевела мужчине 800 белорусских рублей и попросила не трогать ее собаку. Тогда мужчина сказал, чтобы она заплатила еще, после чего он привезет собаку в коробке в условленное место.

И тут минчанка поняла, что ее обманывают, и пошла в милицию. Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Также рабочий украл со стройки ТЦ в Минске вентиляторов на 10 тысяч рублей, а заработал 500 рублей и срок.

Еще житель Гродно одолжил 26 автомобильных покрышек без денег и пойдет под суд.