Ямпольская призвала выдавать книгам разрешение на печать и продажу в РФ

«Всё остальное, если оно там в наличии, выявляется после того, как книга уже поступила в магазины и библиотеки. Я бы предложила в рамках работы с РКС подумать об этой теме, надо ли нам все-таки создать федеральный закон о книгоиздании и книгораспространении в РФ. И опять же на ваше усмотрение, не надо ли нам создать государственный реестр издательств, чтобы мы хотя бы понимали, что у нас в этой сфере происходит», — сказала советница президента.