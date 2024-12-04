Ямпольская призвала выдавать книгам разрешение на печать и продажу в РФ

Советница президента РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская выступила с инициативой государственного регулирования книгоиздания и книгораспространения в России. В частности, она предложила подумать над созданием соответствующего федерального закона и государственного реестра издателей, по аналогии с реестром прокатных удостоверений для фильмов. Об этом она заявила, выступая на съезде Российского книжного союза 4 декабря.
Ямпольская напомнила, что фильму в России нужно получить прокатное удостоверение прежде, чем он выйдет на экраны, а книга просто издается и поступает в магазины. При этом единственное ограничение — это 436-й ФЗ «Об охране детей от информации, которая может причинить им вред», указала она.
«Всё остальное, если оно там в наличии, выявляется после того, как книга уже поступила в магазины и библиотеки. Я бы предложила в рамках работы с РКС подумать об этой теме, надо ли нам все-таки создать федеральный закон о книгоиздании и книгораспространении в РФ. И опять же на ваше усмотрение, не надо ли нам создать государственный реестр издательств, чтобы мы хотя бы понимали, что у нас в этой сфере происходит», — сказала советница президента.
В России показ фильмов в кинотеатрах регулируется федеральным законом «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Министерство культуры России по установленным процедурам принимает и рассматривает заявки на выдачу необходимых для показа в кинотеатрах прокатных удостоверений. Ямпольская обратила внимание на то, что издание и распространение в России книг — едва ли не единственная отрасль, которая не регулируется законодателями.
«Это какой-то удивительный совершенно парадокс. У нас есть закон о СМИ, где регулируется выпуск периодических изданий, у нас есть закон об информации, где электронная книга в том числе присутствует. Чтобы издавать книги в России, надо просто иметь один из ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. —Ред) этой группировки 58. Мне кажется, что правовые основы законодательно всё-таки нужно установить», — добавила она.
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