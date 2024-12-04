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Водителей Башкирии предупреждают о сильном гололеде на дорогах

МЧС Башкирии предупреждает водителей об опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики.

Так, завтра, 5 декабря, на дорогах региона ожидается сильный гололед и снежные накаты. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, скорость которого разовьется до 14 м/с, и осадки в виде мокрого снега. Из-за тумана в утренние и ночные часы видимость на республиканских трассах упадет до 500−1000 метров.

Температура воздуха ночью и днем 0,-5° С, ночью при прояснениях до −10° градусов.

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