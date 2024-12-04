Водителей Башкирии предупреждают о сильном гололеде на дорогах

Так, завтра, 5 декабря, на дорогах региона ожидается сильный гололед и снежные накаты. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, скорость которого разовьется до 14 м/с, и осадки в виде мокрого снега. Из-за тумана в утренние и ночные часы видимость на республиканских трассах упадет до 500−1000 метров.