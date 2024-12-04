Распался женский K-pop-коллектив cignature

Южнокорейский герлз-бэнд cignature прекратил свое существование после четырех лет карьеры. Агентство C9 Entertainment расторгло контракты со всеми семью участницами независимо от срока их окончания.
В своем заявлении компания поблагодарила девушек за то, что они «отдали все силы, несмотря на многочисленные трудности на протяжении многих лет». Роспуск группы состоялся 30 ноября, передает Soompi.
cignature дебютировали с синглом Nun Nu Nan Na в феврале 2020 года. В 2021-м проект покинули Йе А и Сонн. Участниц заменили Хлоя и Дохи. На счету команды пять мини-альбомов, последний из которых, Sweet but Saltie, увидел свет в июне 2024-го.
Ранее группа GFRIEND анонсировала новый материал впервые за четыре года.