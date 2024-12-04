Распался женский K-pop-коллектив cignature

cignature дебютировали с синглом Nun Nu Nan Na в феврале 2020 года. В 2021-м проект покинули Йе А и Сонн. Участниц заменили Хлоя и Дохи. На счету команды пять мини-альбомов, последний из которых, Sweet but Saltie, увидел свет в июне 2024-го.