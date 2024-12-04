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МИД РК: Более 30 тысяч казахстанцев находятся в Южной Корее

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с нашими соотечественниками в Южной Корее, передает BaigeNews.kz.

Источник: pixabay

У сотрудника МИД спросили, советует ли ведомство казахстанцам покинуть Южную Корею.

«Таких советов наше посольство в Южной Корее не давало. Процесс регулируется самостоятельно гражданами Казахстана. Каждый гражданин сам принимает решение, покинуть или не покинуть ту или иную страну. Брать всю группу наших граждан, находящихся в Южной Корее, и говорить о том, что всем мы рекомендуем покинуть ее территорию, такого, конечно, не будет».

сказал Бакаев.

Он отметил, что в Южной Корее находится более 30 тысяч казахстанцев. Одна из причин такого большого количества — это безвизовый режим.