МИД РК: Более 30 тысяч казахстанцев находятся в Южной Корее

«Таких советов наше посольство в Южной Корее не давало. Процесс регулируется самостоятельно гражданами Казахстана. Каждый гражданин сам принимает решение, покинуть или не покинуть ту или иную страну. Брать всю группу наших граждан, находящихся в Южной Корее, и говорить о том, что всем мы рекомендуем покинуть ее территорию, такого, конечно, не будет».