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День мостостроителя утвержден в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поправки в городской закон о праздниках, добавив в календарь новый праздник — День работника мостостроения.

Праздник будет отмечаться ежегодно 4 декабря, в честь дня открытия Благовещенского моста через реку Неву в 1850 году.

В ведении «Мостотреста» находятся 444 моста в Петербурге. Среди них есть всемирно известные разводные мосты через Неву, автомобильные и пешеходные мосты через реки и каналы города, а также небольшие мосты в пригородах.

У каждого моста своя история, технические особенности и уникальный внешний вид, и каждый из них требует особого внимания и заботы со стороны «Мостотреста», в котором работает более тысячи сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что копию картины Репина в Большом зале Мариинского дворца.

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