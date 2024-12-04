День мостостроителя утвержден в Петербурге

Праздник будет отмечаться ежегодно 4 декабря, в честь дня открытия Благовещенского моста через реку Неву в 1850 году.
В ведении «Мостотреста» находятся 444 моста в Петербурге. Среди них есть всемирно известные разводные мосты через Неву, автомобильные и пешеходные мосты через реки и каналы города, а также небольшие мосты в пригородах.
У каждого моста своя история, технические особенности и уникальный внешний вид, и каждый из них требует особого внимания и заботы со стороны «Мостотреста», в котором работает более тысячи сотрудников.
Ранее мы сообщили о том, что копию картины Репина в Большом зале Мариинского дворца.