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Хозяин покусавшей ребенка собаки выплатил штраф 10 тысяч рублей в Ангарске

От нападения животного пострадал ученик начальных классов.

Источник: Комсомольская правда

Владельца собаки из Ангарска оштрафовали после того, как его животное покусало ребенка. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Случилось все в конце сентября 2024. Мужчина выгуливал своего питомца без намордника и поводка, а это против правил. От нападения животного пострадал ученик начальных классов.

— По результатам рассмотрения материалов дела, поступивших из органов МВД по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнему ребенку, владельца животного привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ. Он выплатил штраф на сумму 10 тысяч рублей, — рассказал заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин.

Всего с начала 2024 работники службы ветеринарии региона привлекли к ответственности 192 человека, они были оштрафованы на общую сумму 850 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска поручил подрядчикам ускорить уборку улиц из-за жалоб жителей.