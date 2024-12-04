Разработан российский аналог устройства для точечной биопсии

В рамках пресс-конференции эксперт отметила, что в 2024 году институт вел работу по пяти направлениям государственного задания, одно из которых — аддитивные технологии. «По тематике аддитивных технологий [есть разработка для решения] проблемы восполнения костных дефектов у пациентов с большими дефектами вертлужной впадины. Новизна нашей разработки в применении 3D-технологии с дополнительным покрытием фосфата кальция цинком и серебром. Это позволяет улучшать остеоиндуктивные свойства и уменьшить риски инфекционных осложнений. Это позволяет пациентам восстановить опороспособность поврежденной конечности уже через 1,5 — 2 месяца», — отметила Иванова.