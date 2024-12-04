Разработан российский аналог устройства для точечной биопсии

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Импортозамещающее устройство для точечной биопсии, позволяющее хирургу избежать травматизации окружающей ткани у пациента, разработали в Новосибирске. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала ученый секретарь научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я. Л. Цивьяна Анастасия Иванова.
«Мы получили свидетельство на регистрацию устройства трепанобиопсии дистальных суставов стопы. Суставы стопы являются мелкими, и при необходимости биопсии крайне важно целенаправленное воздействие хирурга пункционной иглой без травматизации окружающей ткани. Это устройство позволяет выполнить точечную биопсию без излишней травматизации, под тем углом и в том объеме, в котором это необходимо», — рассказала Иванова в пресс-центре ТАСС, уточнив, что разработка внедрена в практику новосибирского НИИТО.
В рамках пресс-конференции эксперт отметила, что в 2024 году институт вел работу по пяти направлениям государственного задания, одно из которых — аддитивные технологии. «По тематике аддитивных технологий [есть разработка для решения] проблемы восполнения костных дефектов у пациентов с большими дефектами вертлужной впадины. Новизна нашей разработки в применении 3D-технологии с дополнительным покрытием фосфата кальция цинком и серебром. Это позволяет улучшать остеоиндуктивные свойства и уменьшить риски инфекционных осложнений. Это позволяет пациентам восстановить опороспособность поврежденной конечности уже через 1,5 — 2 месяца», — отметила Иванова.
Также в институте ведется разработка заменителей твердой мозговой оболочки для пациентов нейрохирургического профиля. «Заменители мозговой оболочки на основе бактериальной наноцеллюлозы обладают противовоспалительными свойствами и гипоаллергенны», — добавила ученый секретарь.
Иванова, говоря о планах на 2025 год, рассказала, что институт планирует расширить спектр исследований для пациентов со сколиозом. «[Планируется] разработать математическое моделирование эффективности хирургического лечения пациентов с дегенеративным стенозом поясничного отдела позвоночника, что позволит на предоперационном этапе более качественно спланировать хирургическое лечение и улучшить его результаты», — сказала она в пресс-центре ТАСС.
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ — крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В год институт проводит около 8 тыс. операций и более 20 тыс. консультаций, в том числе выездных по регионам РФ.
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