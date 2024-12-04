«Проведи день со мной». Первая ракетка мира Арина Соболенко показала, сколько одежды меняет за день

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко начала подготовку к сезону 2025 года, показав, как проходит ее тренировочный день, а еще, как она меняет наряды.
Арина опубликовала в соцсетях ролик о своем рабочем дне. Периодически Арина демонстрирует такое видео и вот новая серия из Майами под названием: «Предсезонка вызывает».
Пробуждение. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Напомним, что Соболенко последний матч сезона 2024 года провела 8 ноября, так что у нее было несколько недель, чтобы хорошо отдохнуть и постепенно входить в тренировочный режим.
Здесь подробно о том, как провела сезон Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».
До официального старта сезона 2025 еще далеко. Первый турнир, в котором белоруска начнет вкатываться в сезон, начнется 30 декабря в Брисбене. А «Большой шлем» в Мельбурне стартует 12 января.
Но еще до австралийских баталий Соболенко ждут на выставочном турнире-розыгрыше World Tennis League, который пройдет с 19 по 22 декабря в Абу-Даби. Там 16 теннисных звезд сыграют в четырех командах.
Но чтобы поклонники не забывали об Арине в теннисное межсезонье, она периодически рассказывает о себе в соцсетях. Вот недавно, например, назвала три вещи, с помощью которых бойфренд нашел путь к ее сердцу.
А в упомянутом ролике Арина показала вкратце свой день, где все подчинено теннису. «Проведи день со мной», — написала Арина.
Так мы узнали, что Соболенко по-прежнему с аппетитом завтракает, обедает и ужинает. А главное, поклонники могут быть спокойны за то, что она по полной программе работает и в тренажерном зале, и на корте.
Работа на корте. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Наверняка, режим таких дней уже выработан годами. Единственное, что меняется — это одежда.
В ролике мы увидели, смену теннисных…
После тренировки. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
… домашних…
Очередная смена образа. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
… и вечерних нарядов.
После ужина — отдых и сон. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Наряды менялись легким движением руки, неизменно подчеркивая элегантность и вкус первой ракетки мира.
Прочитайте, как Арина Соболенко вышла в Майами на площадку НБА: «Приносим жару».