Завершены поиски пропавшей в Ленобласти 12-летней девочки

В Ленобласти нашли 12-летнюю девочку, которая пропала 2 декабря. В тот день школьница поссорилась с матерью и ушла из дома на Лесной улице в поселке Кобралово. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам «ЛизаАлерт» и правоохранительным органам. Ориентировку на пропавшую передали дежурным нарядам. Уже на следующий день девочку обнаружили в Коммунаре. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
— Днем 3 декабря росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, увидели девочку, схожую по приметам с разыскиваемой. Она была одна на платформе железнодорожной станции Антропшино, — добавили в ведомстве.
Сотрудники вневедомственной охраны отвезли школьницу в отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Информацию о местонахождении ребенка передали родителям, которые вскоре приехали за дочерью.