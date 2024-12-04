Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершены поиски пропавшей в Ленобласти 12-летней девочки

Школьница сбежала из дома после ссоры с матерью.

В Ленобласти нашли 12-летнюю девочку, которая пропала 2 декабря. В тот день школьница поссорилась с матерью и ушла из дома на Лесной улице в поселке Кобралово. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам «ЛизаАлерт» и правоохранительным органам. Ориентировку на пропавшую передали дежурным нарядам. Уже на следующий день девочку обнаружили в Коммунаре. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

— Днем 3 декабря росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, увидели девочку, схожую по приметам с разыскиваемой. Она была одна на платформе железнодорожной станции Антропшино, — добавили в ведомстве.

Сотрудники вневедомственной охраны отвезли школьницу в отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Информацию о местонахождении ребенка передали родителям, которые вскоре приехали за дочерью.