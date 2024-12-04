Завершены поиски пропавшей в Ленобласти 12-летней девочки

В Ленобласти нашли 12-летнюю девочку, которая пропала 2 декабря. В тот день школьница поссорилась с матерью и ушла из дома на Лесной улице в поселке Кобралово. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам «ЛизаАлерт» и правоохранительным органам. Ориентировку на пропавшую передали дежурным нарядам. Уже на следующий день девочку обнаружили в Коммунаре. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.