800 электробусов и автобусов на газе хотят закупить власти Алматы

В планах — средний ремонт 300 км дорог, обновление 30 км тротуаров, остановочных карманов и площадок. На эти цели предусмотрено 35,8 млрд тенге.
«Для улучшения экологической обстановки в 2025 году город запланировал приобретение 600 автобусов на газе и 200 электроавтобусов».
В присоединенных территориях, таких как мкр Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат, Мадиниет и Боралдай, продолжится строительство дорог. Это улучшит транспортное обслуживание для более чем 70 тыс. жителей.
Кроме того, в 2025 году запланировано завершение строительства развязки на пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова, пробивки ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара и пр. Абая до границы города.
«Эти меры не только сделают город более удобным для жителей, но и помогут сократить выбросы, создавая экологичный и комфортный общественный транспорт».