«Уже ездит на подработку»: русский робинзон возвращается к прежней жизни после 67 дней дрейфа в Охотском море

Имя 46-летнего Михаила Пичугина из Бурятии прогремело на всю страну осенью этого года. В сети мужчину назвали русским робинзоном, а его историю — уникальной. Турист 67 дней провел в открытом море, выживая в надувной лодке с телами старшего брата и племянника.
Что известно о сибиряке сегодня — в материале КП-Иркутск.
Еще летом родственники мечтали посетить Шантарские острова, увидеть китов и вместе порыбачить, а в итоге попали в смертельную ловушку. На обратном пути с Шантар у «Байката-470» сломался мотор, якорь и весла были потеряны. Судно начало уносить течением. Не помогли даже сигнальные ракеты — ни вертолеты, ни корабли не реагировали на выстрелы.
Моторная лодка катамаранного типа выдержала дрейф. Ее туристы привезли из Бурятии. Фото: личный архив.
К счастью, у Пичугиных был запас продуктов на две недели. Братья и 15-летний подросток размягчали горох, питались сухой лапшой и собирали дождевую воду. В это время поиски вели спасатели сразу трех регионов: Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского краев, но безуспешно.
49-летний мужчина и его сын скончались от истощения с разницей в 10 дней. Первым из жизни ушел 16-летний парень, он ослаб и больше не мог питаться одним и тем же. Затем от еды стал отказываться обезумевший от горя отец. Их тела Михаил бережно обернул брезентом, чтобы похоронить после спасения.
16-летний парень и его отец погибли с разницей в 10 дней. Фото: личный архив.
Вечером 14 октября у берегов Камчатки робинзона случайно заметили рыбаки супертраулера «Ангел». Тот посчитал, что это знак:
— Выжил… С божьей помощью, — делился он позже в больничной палате Магаданской больницы. Врачи диагностировали длительное обезвоживание, переохлаждение и истощение. Пичугин потерял 50 (!) килограммов — половину начального веса.
Делился, что сил ему давали мысли о дочери и пожилой матери, у которой Михаил теперь единственный сын.
Набираясь сил, сибиряк пообещал вернуться на малую родину, чтобы быть ближе к семье. Ранее он работал вахтовым методом водителем на Сахалине, поэтому и пригласил близких посетить остров. Брата Михаила похоронили в Улан-Удэ, с племянником простились в Красноярске, где подросток жил с матерью. Но присутствовать на похоронах выживший не смог — не отпустили врачи.
Когда весы показали +8−9 кило, пациента выписали. В главном аэропорту Бурятии его встречали десятки журналистов, но, закрыв лицо капюшоном, он отказался от комментариев.
— Пока общаться ни с кем не хочет, — рассказывает бывшая жена Михаила Екатерина.
При этом, по экстремальной истории туриста уже хотят снять фильм. О желании заявил сценарист Андрей Золотарев, автор сериала «Слово пацана». Обратились ли уже с предложением к «главному герою» — неизвестно.
Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск близкие Михаила Пичугина, мужчина все еще на пути к полному восстановлению. Он постепенно набирает вес и возвращается к прежней жизни:
«Уже ездит на подработку», — поделился собеседник «Комсомолки».
Тем временем продолжается расследование уголовного дела по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Максимальное наказание за преступление — 7 лет. Эксперты считают, что ответственность за случившееся могут возложить на Михаила, ведь он являлся водителем судна, хотя лодка не была предназначена для подобных маршрутов. К тому же, на борту не было спутникового телефона, который мог предотвратить трагедию. Однако, официально подозреваемым робинзона не объявили.
МЕЧТАЛИ О ПУТЕШЕСТВИИ, НО ОКАЗАЛИСЬ В ЛОВУШКЕ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ.