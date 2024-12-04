«Уже ездит на подработку»: русский робинзон возвращается к прежней жизни после 67 дней дрейфа в Охотском море

49-летний мужчина и его сын скончались от истощения с разницей в 10 дней. Первым из жизни ушел 16-летний парень, он ослаб и больше не мог питаться одним и тем же. Затем от еды стал отказываться обезумевший от горя отец. Их тела Михаил бережно обернул брезентом, чтобы похоронить после спасения.