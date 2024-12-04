В Перми увеличили количество автобусов на особо загруженных маршрутах

В Перми со 2 декабря увеличили количество автобусов на маршрутах № 45, № 64 и № 77. Об этом сообщает пресс-служба пермского департамента транспорта.
Изменения вводятся из-за большого пассажиропотока и загруженности на данных маршрутах.
«Мониторинг потока в общественном транспорте ведется на постоянной основе. При наличии доступных ресурсов, количество отправлений на маршрутах наращивается. При этом, возможность увеличения количества транспорта на линии также зависит от добросовестной оплаты проезда всеми пассажирами», — добавили в департаменте.