В Перми увеличили количество автобусов на особо загруженных маршрутах

«Мониторинг потока в общественном транспорте ведется на постоянной основе. При наличии доступных ресурсов, количество отправлений на маршрутах наращивается. При этом, возможность увеличения количества транспорта на линии также зависит от добросовестной оплаты проезда всеми пассажирами», — добавили в департаменте.