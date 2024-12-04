К 2027 году Арктика может лишиться своих ледников

По мнению климатолога Селин Хеузе и доцента университета Колорадо в Боулдере Александры Ян, первое лето, когда весь арктический морской лед полностью растает, может наступить к 2027 году.
Примечательным фактом является, что минимальная площадь ледяного покрова в 2024 году составила всего 1,65 млн квадратных миль.
Для сравнения, средний показатель 1979−1992 годов составлял 2,65 млн квадратных миль.
Исследователи отмечают, что хотя исчезновение арктического морского льда приведет к огромным изменениям климата и погодных условий на Земле, это, как сказано в публикации издания, не повлечет за собой существенных изменений уровня моря.
Также они считают, что хотя предотвратить таяние льда невозможно, замедлить этот процесс поможет только сокращение выбросов парниковых газов.