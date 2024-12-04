В Одессе снесут памятник Пушкину

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, сообщает местное издание.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с.
«Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника на Приморском бульваре. Напомним, что памятник находится под охраной», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В сентябре снос инициировала Одесская областная военная администрация. Мэр в августе заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.
Бюст великого русского поэта на Приморском бульваре в исторической части Одессы был сооружен в 1887—1889 годах. Памятник из гранита и бронзы, расположенный в пешей доступности от Потемкинской лестницы — одной из главных достопримечательностей города, поставили на пожертвования горожан и средства городской Думы. На лицевой стороне памятника имеется надпись «А. С. Пушкину — граждане Одессы». Также на постаменте указаны годы южной ссылки поэта (Крым, и Одесса), куда он попал за едкие эпиграммы, вызвавшие возмущение императора.