Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске предприниматель снес самовольную постройку после 12-ти предупреждений

В Омске предприниматель снес двухэтажное здание после ареста личного имущества.
Источник: Комсомольская правда

В Омске суд обязал предпринимателя снести строение в Кировском округе. Мужчина незаконно использовал муниципальную землю под постройку двухэтажного нежилого помещения и не платил за аренду земли.

Департамент имущественных отношений обратился в суд, а тот и обязал предпринимателя освободить землю.

Предприниматель не спешил исполнять решение суда и был привлечён к административной ответственности 12 раз. В результате судебные приставы ограничили его выезд за границу и запретили регистрировать недвижимость и транспортные средства.

Однако после введения этих мер предприниматель решил снести незаконное строение.