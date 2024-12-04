В Омске предприниматель снес самовольную постройку после 12-ти предупреждений

В Омске суд обязал предпринимателя снести строение в Кировском округе. Мужчина незаконно использовал муниципальную землю под постройку двухэтажного нежилого помещения и не платил за аренду земли.
Департамент имущественных отношений обратился в суд, а тот и обязал предпринимателя освободить землю.
Предприниматель не спешил исполнять решение суда и был привлечён к административной ответственности 12 раз. В результате судебные приставы ограничили его выезд за границу и запретили регистрировать недвижимость и транспортные средства.
Однако после введения этих мер предприниматель решил снести незаконное строение.